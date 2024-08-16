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DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddiasını yalanladı

DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddiasını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikiminin bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir."

Açıklamada, "İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadesine de yer verildi.

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