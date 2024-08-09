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DMM, "Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
DMM, "Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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