Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
Diyarbakır'ın doğusunda yarın öğleden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da beklenen gök gürültülü sağanak, Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde etkili olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.