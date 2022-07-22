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Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Aziz Aslan   | 22.07.2022
Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosunun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı.

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