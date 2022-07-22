Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme
Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.
Diyarbakır
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosunun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi.
Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.