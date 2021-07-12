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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Osman Bilgin   | 12.07.2021
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 679'uncu gününde sürüyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını söyledi.

"Lise birinci sınıf öğrencisiyken HDP tarafından dağa kaçırıldı. Canımı da alsalar buradan kalkmayacağım." diyen Çiftçi, oğluna seslenerek, "Oğlum seni bekliyorum. Yine bir Kurban Bayramı'nda kaybolmuştun. Gel, devletine teslim ol, bizi bu acıdan kurtar artık. Kaç, devletine sığın." ifadelerini kullandı.

Anne Nadire Çakan da oğlu Muhammed için eylemi kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirerek, "Oğlumu HDP kaçırdı. Oğlumu HDP'den istiyorum." diye konuştu.

Çocuğuna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çakan, "Kaç, gel oğlum. Seni çok seviyorum. Baban hasretinden öldü. Ben de çok hastayım. Arkadaşlarınla gelin, teslim olun." dedi.


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