Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,624.50
BTC/USDT
97,701.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
logo
Gündem

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütünün Suriye'de PYD/YPG adıyla bulunduğu bölgelerde kontrolü kaybetmesi, çözülmeyi daha da hızlandırdı." ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütünde çözülmenin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, bir annenin daha Diyarbakır'daki evlat nöbetinin, Jandarma İstihbarat ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde sona erdiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katılan, aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçiş yapan, 2022 yılında Suriye bölgesindeki sözde savaş taburlarında yer alan, insansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi alan, Suriye'de suikast eğitimi alan E.G. isimli terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu."

Yerlikaya, teslim olan teröristin annesinin, 2019'da Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlatılan evlat nöbetine 254. aile olarak katılıp, "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz." ifadeleriyle terör örgütüne karşı kararlı duruş sergilediğine dikkati çekti.

Annenin, evlat hasreti çeken diğer ailelere, "Yüreğinizdeki yangını saklamayın, korkmayın, gelin ve evlatlarınıza kavuşmak için sesinizi duyurun." sözleriyle çağrıda bulunduğunu aktaran Yerlikaya, Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine katılan 487 aileden 58'inin evladına kavuşmasının sağlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı
Beylikdüzü'nde otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller Sergisi" açıldı
Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü yapıldı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahse yönelik "Siberağ-14" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı

Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-34" operasyonlarında 536 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-34" operasyonlarında 536 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet