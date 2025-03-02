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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ramazan ayında da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2008'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime'nin yolunu gözlediğini belirtti.

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Levent, "Fadime'mi almadan buradan gitmeyeceğim. Kızım eğer beni duyuyor, görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Seni çok özledim. Şu mübarek günlerin, ramazan ayının hürmetine bu çadırda yolunuzu gözlüyoruz." dedi.

Anne Necibe Çifçi de oğlu Rojhat'a kavuşma umuduyla eyleme başladığını belirtti.

Evlat acısının çok zor olduğunu anlatan Çifçi, "Evlat acısına artık dayanamıyoruz, yüreğimiz parçalandı." ifadesini kullandı.

Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Gözümüz yolunuzda, dönün, gelin kavuşalım. Allah'ın izniyle devletin gücüyle size kavuşacağız." diye konuştu.

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