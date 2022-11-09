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Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü alacak.

Fırat Taşdemir   | 09.11.2022
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, şartları taşıyan adaylar, 14-25 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara'da yapılacak yazılı sınavın tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

Sınavda başarılı adayların yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan alması şartı aranacak.

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