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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Osmaniye’de vatandaşlar, Asri Mezarlığını ziyaret ediyor.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fırat Taşdemir  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden aziz şehitlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenabıhak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun."

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