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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 06.12.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

Ankara


Ali Erbaş şunları kaydetti:

"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."

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