Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık
Dışişleri Bakanlığı, "tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok Dışişleri mensubunu katleden Ermeni terörünü lanetlediğini" bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ermeni terörü" sonucu şehit olan diplomatların isimlerinin bulunduğu ve "Unutmadık unutmayacağız" ifadelerinin kullanıldığı bir görsel yer aldı.
Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2023
Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!#1915Olayları pic.twitter.com/sc3OIkdxOY
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.