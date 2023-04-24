Dolar
19.41
Euro
21.38
Altın
1,985.21
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,060.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gültepe’de “Kentsel Dönüşüm Toplantısı”nda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’de Maslak Oto Sanayi Sitesini ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık

Dışişleri Bakanlığı, "tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok Dışişleri mensubunu katleden Ermeni terörünü lanetlediğini" bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ermeni terörü" sonucu şehit olan diplomatların isimlerinin bulunduğu ve "Unutmadık unutmayacağız" ifadelerinin kullanıldığı bir görsel yer aldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor
Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü
Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık

Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamdan üzüntü duyduklarını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı: Tunus'ta Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanması endişe verici

Türkiye'den Sudan'daki taraflara "diyalog ve uzlaşı" çağrısı

Türkiye'den Sudan'daki taraflara "diyalog ve uzlaşı" çağrısı
Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetme kararı aldı

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetme kararı aldı
Dışişleri Bakanlığından Sudan'daki Türk vatandaşlarına çağrı

Dışişleri Bakanlığından Sudan'daki Türk vatandaşlarına çağrı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet