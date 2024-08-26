Dolar
33.99
Euro
37.98
Altın
2,520.57
ETH/USDT
2,723.40
BTC/USDT
63,655.00
BIST 100
9,565.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile yapacakları rövanş maçı öncesi RAMS Park'ta son idmanını gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Tuğba Altun  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlık, Pakistan'da yaşanan terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendiği belirtilerek, "Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Pakistan basınına göre, Belucistan eyaletinde gece saatlerinde yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yapmış ve ardından üzerlerine ateş açmıştı.

Saldırıda en az 23 yolcu yaşamını yitirmiş, 10 araç da ateşe verilmişti.

Teröristlerin kimlik kontrolünde Pencaplı olduğu belirlenen yolcuları öldürdüğü ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakanın "Mescid-i Aksa" sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini bildirdi

Pakistan Başkonsolosluğu, İstanbul'da mango tadımı etkinliği düzenledi

Dışişleri Bakanlığı, AB fonlarına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, AB fonlarına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi
İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet