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Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında bulunan Tillaberi bölgesindeki Tassia köyünde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Büşranur Koca  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nijer'in Tillaberi bölgesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Nijer halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

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