Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında bulunan Tillaberi bölgesindeki Tassia köyünde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Nijer'in Tillaberi bölgesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Nijer halkına taziyelerimizi sunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.