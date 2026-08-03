Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ı telefonda yeni görevinden dolayı tebrik ederek, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İngiliz mevkidaşı Miliband ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, mevkidaşı Miliband'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirilerek, bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile bölgedeki son durumu ele aldı.

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zeynula'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutladı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, telefonda görüştüğü Zeynula'yı, Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.