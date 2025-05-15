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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi -VTR- Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünden yayındayız
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Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus heyetiyle görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet ile bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.

Tuğba Altun  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus heyetiyle görüşecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin yazılı açıklamasına göre Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya gelecek.

Medinskiy başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanların yer alması bekleniyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

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