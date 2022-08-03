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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Görüşmede iki bakan, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mustafa Deveci   | 03.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Fotoğraf: Cem Özdel - AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya'dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

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