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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da ikili görüşmeler yaptı

Muhammet Tarhan   | 05.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da ikili görüşmeler yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda (EAGÜ-V) BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi'nin yanı sıra Venezuela, Sudan, Gambiya ve Laos dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Körösi ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık girişimini ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile görüşmelerinde ise ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdikleri desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını aktardı.

Çavuşoğlu, öte yandan, Katar'daki son görüşmelerini Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile yaptıklarını, ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya ve Laos'un deprem sonrası dayanışmalarına değer verdiklerini kaydetti.

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