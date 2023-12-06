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Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Uğur Aslanhan  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.

Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.

Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar AA tarafından görüntülendi.

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