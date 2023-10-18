Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor' iddiası doğru değildir." ifadesi kullanıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
📌Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 17, 2023
İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze… pic.twitter.com/PXizm0q00i
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor.' iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.