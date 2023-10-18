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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor' iddiası doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor.' iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

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