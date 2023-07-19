Dolar
26.88
Euro
30.09
Altın
1,973.12
ETH/USDT
1,899.00
BTC/USDT
29,830.00
BIST 100
6,524.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.

Cihan Okur, Bilal Kahyaoğlu  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Emine Erdoğan, BAE'de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı

Benzer haberler

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlar görüntülendi

"Fay kırıklarının ve fay hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı olmayacak"

"Fay kırıklarının ve fay hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı olmayacak"
Ağır hasarlı binaların yıkımının sürdüğü Hatay'da 1 milyon metreküpe yakın enkaz taşındı

Ağır hasarlı binaların yıkımının sürdüğü Hatay'da 1 milyon metreküpe yakın enkaz taşındı
Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecek

Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet