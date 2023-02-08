Depremde yaralanan 51 kişi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişiyi taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
İstanbul
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.
Yaralıların başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul'a getirilen 51 kişi ile kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 114 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.