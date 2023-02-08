Dolar
18.84
Euro
20.22
Altın
1,874.20
ETH/USDT
1,667.20
BTC/USDT
23,235.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Depremde yaralanan 51 kişi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişiyi taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaan Bozdoğan   | 08.02.2023
Depremde yaralanan 51 kişi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

Yaralıların başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul'a getirilen 51 kişi ile kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 114 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı
Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Hatay'da depremden yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı

Benzer haberler

Depremde yaralanan 51 kişi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirildi

Depremde yaralanan 51 kişi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet