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Deprem bölgesinden 10 yaralı, uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 10 kişi, İngiltere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Abdülkerim Güzel, Mehmet Ali Derdiyok   | 21.02.2023
Deprem bölgesinden 10 yaralı, uçakla İstanbul'a getirildi

Istanbul

Adana'dan kalkan ve depremlerde yaralanan 10 kişi ile 4 refakatçiyi taşıyan İngiltere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, yatak ve benzeri malzemenin yüklendiği Endonezya Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan İncirlik Hava Üssü'ne hareket etti.





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