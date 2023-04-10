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Deprem bölgesindeki 7 ilçede daha yargı sürelerinin 1 Mayıs'a kadar durmasına karar verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde 1 Mayıs'a kadar yargı sürelerinin durması kararlaştırıldı.

İsmet Karakaş  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Deprem bölgesindeki 7 ilçede daha yargı sürelerinin 1 Mayıs'a kadar durmasına karar verildi

Ankara

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin kararnamede yapılan değişiklikle, Besni, Gölbaşı, Tut, İslahiye, Hassa, Kırıkhan, ve Türkoğlu ilçelerinde yargı sürelerinin durması kararı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Depremden etkilenen bazı bölgelerde yargı alanındaki sürelerin durmasına ilişkin 11 Şubat tarihli kararnamede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde 1 Mayıs'a kadar yargı sürelerinin durması kararlaştırıldı.

Yargı sürelerinin deprem bölgesindeki bütün il ve ilçelerde 6 Nisan'a kadar durmasına karar verilmiş, bu karar bazı il ve ilçeleri kapsayacak şekilde 1 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

1 Mayıs'a uzatılan durma kararı, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurullarındaki süreleri kapsayacak.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de aynı tarih aralığında duracak.

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