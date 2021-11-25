Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı
Denizli'de tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan normal servise alındı.
Denizli
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat edilen İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan İnanır, bugün normal servise geçti.
Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalması bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.