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Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını başladı.

Samet Kıyak   | 22.09.2022
Denizli'de orman yangını çıktı Fotoğraf: Samet Kıyak/AA

Denizli

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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