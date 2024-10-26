Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,473.70
BTC/USDT
67,112.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Sebahatdin Zeyrek, Fırat Taşdemir  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlayan yangına müdahale gece de sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla helikopterler de çalışmalara destek veriyor.

Sarp ve dağlık arazideki yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, iş makineleri ve 4 helikopter katılıyor.

MSB yangına müdahale için bir helikopter daha görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopterin daha görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim'de meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 1 helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 17 terörist etkisiz hale getirildi
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı
Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin HDP üyesi olduğu ortaya çıktı
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü

Benzer haberler

Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşların açtığı battaniyeye atlayıp kurtuldu

Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor

İzmir'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Avcılar'da metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet