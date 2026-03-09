Dolar
Gündem

Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmaları başlatıldığını açıkladı.

Cankut Taşdan, Hüseyin Bağış, Arife Yıldız Ünal  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Samet Kıyak/AA

Ankara/Denizli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Kurum: Olumsuz durum olmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi: Ekiplerimiz tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Bakan Uraloğlu: Ulaşım modlarında olumsuz duruma rastlanmamıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger: Tarama çalışmaları başlatıldı

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 09.21'de Buldan merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Kentte depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini vurgulayan Köşger, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Köşger, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili tüm kurum ve birimlerin görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD: Deprem Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İletişim Başkanı Duran: Resmi açıklamaları ve teyitli bilgiler takip edilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

