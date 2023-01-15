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Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı

Denizli'de, Bozdağ üzerine kurulan Denizli Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Sebahatdin Zeyrek   | 15.01.2023
Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2420 rakımlı Bozdağ'da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında kurulan merkeze karayoluyla kentten yaklaşık 1 saat süren yolculukla ulaşılıyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip merkezde saatte bin kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve 250 kişi kapasiteli teleski hizmet veriyor.

Geçen yıl 14 Ocak'ta açılan ve 300 bin kişinin geldiği merkez, bu yıl kar kalınlığının 50 santimetrede kalmasına rağmen kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Kayak için Denizli'den gelen Ufuk Tarakçıoğlu AA muhabirine, uzun zamandır sezonun açılmasını beklediklerini belirterek, "Bugün sezonu açtık. Çok mutluyuz. Gördüğüm kadarıyla çevre illerin hepsinden yoğun bir talep var buraya." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen Meliha Rendeci, eşiyle birlikte kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Tesisin bu kadar aktif olacağını düşünmemiştik. Biraz tedirgin geldik ama çok güzel ve eğlenceli, sıcacık bir ortam var. Bu deneyimi herkesin yaşaması gerekiyor." diye konuştu.

Aydın'dan gelen Güllü Yıldız da yıllardır kayak merkezine geldiğini ve her zamanki gibi güzel bir atmosferin olduğunu dile getirdi.

Merkezde 7 yıldır kayak eğitmenliği yapan Abdullah Yılmaz ise ülke genelinde yeteri kadar kar yağışı görülmediği için birçok kayak merkezinin suni karla çalıştığını, buna rağmen doğal karla kayak yapmak isteyenleri Denizli'ye beklediklerini söyledi.

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