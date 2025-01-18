Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,323.80
BTC/USDT
104,458.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
logo
Gündem

Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Mavi Hareketi ile 5 yılda denizlerden 245 bin ton deniz çöpü toplandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp toplandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deniz çöplerinin önlenmesi için hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi Hareketi'nin "Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 10 Haziran 2019'da başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 5 yılda denizlerden 20 bin 500 kamyonu doldurabilecek kapasitede 245 bin ton deniz çöpü toplandı.

Bakanlık, çöp oluşumunu kaynağında önlemek için bölgelere özgü tedbirler alarak kıyı, deniz yüzeyi ve deniz dibindeki çöplerin temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da yaygınlaştırılıyor.

Geçen yıl, doğada uzun süre kaybolmayan maddelerden oluşan ve deniz ekosistemine zarar veren atıkların temizlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık Mavi Hareketi ve Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları sonucunda denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi. Yani denizler 20 bin 500 kamyon dolusu çöpten kurtarıldı. Bu çöpler uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildi. 2024 yılında ise denizlerden 25 bin 480 ton deniz çöpü toplandı. 2025 yılı itibarıyla İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları yürürlüğe girdi. Bu planlarla deniz çöpleriyle mücadele daha da kapsamlı hale gelecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp toplandı
"Yenidoğan çetesi" davasında sanık avukatlarının reddihakim talebi reddedildi
Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi
Haliç'te seyir halindeki teknelerin çarpışması kamerada
Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor

Benzer haberler

Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp toplandı

Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak

Şehircilik hizmetlerine 13 milyar 514 milyon lira ödenek ayrıldı

İstanbul'da denize atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 1,3 milyon liralık ceza

İstanbul'da denize atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 1,3 milyon liralık ceza
Meteorolojide 2024'ün "en"leri açıklandı

Meteorolojide 2024'ün "en"leri açıklandı
Osmaniye'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati çekiyor

Osmaniye'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati çekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet