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Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmalarına ara verildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu üç gündür devam eden arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.

Şükrü Gündüz   | 13.07.2021
Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmalarına ara verildi

Istanbul

Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince, İstanbul Boğazı'nda koordineli yürütülen arama çalışmaları sabah erken saatlerde başlandı. Bot, tekne ve dalgıçların yer aldığı çalışmalar, kıyılarda ve açıkta devam etti.

Bu arada Asaroğlu'nun yakınları ve mesai arkadaşlarının da bölgede bekleyişi sürdü.

Asaroğlu'nu üç gündür devam eden arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi. Sabah saatlerinde günün ağarmasıyla beraber arama çalışmalarına yeniden başlanacağı öğrenildi.

Olay

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), 11 Temmuz Pazar günü bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girmiş ve daha sonra bir anda gözden kaybolmuştu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi dalgıçları çağrılmıştı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmaları, üç gündür devam ediyor.

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