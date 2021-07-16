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Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları devam ediyor

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 16.07.2021
Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları devam ediyor

Istanbul

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda koordineli yürütülen ve dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Bot ve teknelerin yer aldığı çalışmaların Marmara Denizi'nde "yüzey taraması" şeklinde devam ettiği belirtildi.

Olay

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), 11 Temmuz'da bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girmiş ve daha sonra bir anda gözden kaybolmuştu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi dalgıçları çağrılmıştı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatten itibaren başlanan arama çalışmaları devam ediyor.

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