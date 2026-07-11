Türk donanmasına subay yetiştiren 250 yıllık geçmişe sahip Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, akademik, askeri ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla öğrencilerini geleceğin deniz komutanları olarak yetiştiriyor.

Deniz Harp Okulu'nda geleceğin donanımlı deniz subayları yetişiyor Türk donanmasına subay yetiştiren 250 yıllık geçmişe sahip Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, akademik, askeri ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla öğrencilerini geleceğin deniz komutanları olarak yetiştiriyor.

Tuzla'da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunda öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı laboratuvar ve simülasyon eğitimleriyle de yetiştiriliyor.

Öğrenciler, okul bünyesindeki köprüüstü simülatörlerinde, mezuniyetlerinin ardından donanmada görev yapacakları savaş gemilerindeki görevlere yönelik eğitim alırken, gemi sevk ve idaresi ile seyir faaliyetlerine ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülüyor.

Elektrik-elektronik mühendisliği bölümündeki haberleşme ve kontrol sistemleri laboratuvarlarında öğrenciler, analog ve sayısal haberleşme sistemleri, modülasyon teknikleri, kontrol sistemleri ve gemilerde kullanılan kapalı çevrim kontrol yapıları üzerine uygulamalı eğitim görüyor.

Deniz Harp Okulunda ayrıca üçüncü sınıf öğrencilerine göksel seyir dersleri kapsamında, elektronik seyir yardımcıları kullanılmadan açık denizde gök cisimlerinden rasat (Gözlem) yaparak mevki belirleme eğitimi veriliyor.

Uluğ Bey Gökevi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda ise öğrencilerin farklı dönemlere ait gökyüzü haritaları üzerinden seyirde kullanılacak gök cisimlerini tanımaları sağlanıyor.

Okulda öğrencilere askerliğin gerektirdiği liderlik ve yöneticilik nitelikleri kazandırılırken, savaş gemileri ve denizaltılarda görev yapabilecek deniz subaylarının yetiştirilmesi amacıyla modern yöntemlerle askeri eğitim veriliyor.

Öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinde akademik eğitimlerini askeri ve uygulamalı eğitimlerle birlikte sürdürüyor.

"Biz burada geleceğin Barbaroslarını yetiştiren bir okuluz"

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Cemalettin Şahin, AA muhabirine Deniz Harp Okulunun 1773 yılında Kasımpaşa'da kurulduğunu, kurucusunun da Cezayirli Gazi Hasan Paşa olduğunu söyledi.

Şahin, okulun uzun yıllar Kasımpaşa'da hizmet verdiğini, 1800'lü yılların sonlarında Heybeliada'ya taşındığını, 1985 yılından itibaren ise Tuzla yerleşkesinde faaliyet göstermeye başladığını kaydetti.

Milli Savunma Üniversitesinin 2016 yılında kurulmasının ardından Deniz Harp Okulunun da üniversite bünyesinde yeniden teşkilatlandırıldığını aktaran Şahin, öğrencilerinin 5 yıllık eğitim aldığını, ilk yılın üniversitenin Kuleli Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu'nda hazırlık eğitimi olarak geçirildiğini ifade etti.

Şahin, deniz, hava ve kara harp okulu öğrencilerinin hazırlık sürecinde birlikte eğitim gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin hazırlık eğitiminin ardından Deniz Harp Okuluna geçtiğini belirten Şahin, birinci sınıfta tüm öğrencilerin ortak dersler aldığını, ikinci sınıftan itibaren ise akademik olarak bölümlere ayrıldıklarını aktardı.

Şahin, Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden lisans diploması alarak mezun olduklarını söyledi.

Cemalettin Şahin, "5 yıl sonra bu okuldan mezun olan öğrenci hem akademik anlamda lisans diploması hem de askeri anlamda subay diploması alarak mezun olur." dedi.

Öğrencilerin ikinci yıldan itibaren seçtikleri bölümlerde eğitim gördüklerini belirten Şahin, akademik eğitimin dekanlık, askeri eğitimin ise alay komutanlığı tarafından yürütüldüğünü anlattı.

Şahin, "Temel misyon, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan bahriye subayı yetiştirmektir. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda, kuvvetin bize vermiş olduğu ihtiyaç listesine göre biz öğrencilerimizi donanımlı bir bahriye subayı olarak yetiştirmeyi amaç ediniyoruz. Aslında biz burada geleceğin Barbaroslarını yetiştiren bir okuluz. Bunun için de öğrencilerimize hem akademik eğitimi hem de askeri eğitimi günün teknolojik şartları içerisinde verme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

"1699 öğrenci eğitim görüyor"

Şahin, savunma sanayi şirketleri ve teknoloji firmalarıyla iş birliği içinde faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek, öğrencilerin de dekanlık bünyesinde kurulan kulüpler aracılığıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını söyledi.

Deniz Harp Okulu öğrencilerinin TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli yarışmalarda derece elde ettiğini belirten Şahin, 2023'te Amerika'da düzenlenen jet motor tasarım yarışmasında 55 üniversite arasında dünya birincisi olduklarını aktardı.

Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda 1699 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların 70'inin kız öğrenci olduğunu, her yıl belirli oranda kız öğrencinin de okula kabul edildiğini belirtti.

Deniz Harp Okulu'nda yabancı misafir askeri öğrencilerin de bulunduğunu aktaran Şahin, Türkiye'nin, Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında birçok ülkeden öğrenciye akademik eğitim verdiğini söyledi.

Şahin, misafir askeri öğrencilerin Türk öğrencilerle aynı eğitimi aldığını belirterek, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ilk yıl Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulduğunu, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin birinci sınıftan itibaren Türk öğrencilerle aynı müfredatta eğitim gördüğünü kaydetti.

Birinci sınıf akademik eğitimini tamamlayan öğrencilerin yaz döneminde ileri denizcilik eğitimi kapsamında uygulamalı eğitimlere katıldığını belirten Şahin, öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra denizde uygulamalı eğitim aldığını, ikinci sınıf öğrencilerinin de gemiyle gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine dahil olduğunu söyledi.

Üçüncü sınıf öğrencilerinin ise açık deniz eğitimleri kapsamında her yıl farklı ülkelere sefer yaptığını aktaran Şahin, öğrencilerin Kıbrıs başta olmak üzere çeşitli limanlarda eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs'taki Barış Harekatı kutlamalarının ardından Akdeniz'de farklı ülke limanlarına da ziyaret gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, üçüncü sınıf öğrencilerinin her yıl açık deniz eğitimi aldığını belirtti.

"Çocuklarımızın donanımlı olmasını istiyoruz"

Şahin, "Deniz Harp Okulu öğrencileri teorik eğitimin yanında geleceğin Barbarosları olacakları için biz uygulamalı eğitimler yaptırıyoruz. Köprüüstü simülatörümüz var. Burada bir öğrenci gemiye çıkmadan önce köprü üstünde hangi görevleri yapacaksa simülatör ortamında bu eğitimleri alır." dedi.

Öğrencilerin birinci sınıftan itibaren gemi havuzlarında temel manevra eğitimi aldığını, temel denizcilik eğitimlerinin de eğitim botlarıyla uygulamalı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "Deniz Harp Okulu'nda eğitim hem akademik hem askeri uygulamalar olarak yapılır. Bu eğitimlere oldukça önem veriyoruz çünkü çocuklarımızın donanımlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, öğrencilerin donanımlı yetişmesi amacıyla savunma sanayisi firmalarıyla işbirliği içinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi kurumların yetkililerinin okulda öğrencilere sunumlar yaptığını, yıl boyunca düzenlenen konferanslarla da öğrencilerin akademik ve askeri gelişimlerine katkı sağlandığını ifade etti.

"Kadın personelin önemli görevlerde yer alması bizim için motivasyon kaynağı"

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şeyma Uğur, Deniz Harp Okulu'nda eğitim gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Okula ilk geldiğim zaman bazı çekincelerim vardı. Zorluklarını öncesinde öğrenmiştim, biliyordum. Buna rağmen okulu başarıyla bitirebileceğimi düşündüğüm için buraya geldim. Küçüklüğümden beri zaten hedefim deniz subayı olmaktı. Bu beyaz üniformayı giyip bu hissi yaşamayı çok istiyordum. Beni en çok tatmin eden, meslekte olsun, öğrencilikte olsun ayakta tutan bizi bunlar oluyor genel olarak."

Okulda akademik, sportif ve askeri eğitimlerin birlikte yürütüldüğünü belirten Uğur, zaman zaman zorlandıkları anlar olsa da askeri eğitimler, spor faaliyetleri ve akademik derslerin aynı disiplin içinde sürdürüldüğünü ve bunun hiçbir zaman pes etmelerine neden olmadığını ifade etti.

Uğur, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın personelin önemli görevlerde yer almasının kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, ilk kadın amiral Gökçen Fırat'ın bunun önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Kadınların askerlik mesleğinde geçmişten bu yana yer aldığını ve gelecekte daha fazla görev üstleneceğine inandığını ifade eden Uğur, "Benim de hayalim ileride amiral olmak, belki ilk kadın Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak. Böyle örnekleri görmek bizi daha da mutlu ediyor ve bu konuda bizi daha da şevklendiriyor." dedi.

Uğur, Deniz Harp Okulunu tercih edecek kadın öğrencilerin çekince yaşamaması gerektiğini kaydederek, "Burayı gerçekten isteyip bu askerlik mesleğine gönül verdiğinizde bu bir meslek değil, yaşam tarzı oluyor." ifadesini kullandı.

Deniz Harp Okulu misafir öğrencisi Hassan Mohamud Abdi, Somali Deniz Kuvvetleri adına Deniz Harp Okulu'nda 3 yıldır eğitim gördüğünü belirtti.

Abdu, "Deniz Harp Okulu'nda eğitim almak gerçekten çok güzel bir şey. Türk donanması dünyanın en iyi donanmalarından biri. Onlardan eğitim almak ve Türklerle silah arkadaşı olmak çok büyük bir gurur, şeref ve onurdur. Tavsiye ederim herkese. Hedefim, Türk donanmasının disiplinini, bilgi birikimini ve tecrübelerini en iyi şekilde öğrenerek, Somali Deniz Kuvvetlerine katkı sağlamak ve ülkeme hizmet etmek." şeklinde konuştu.

Mavi Vatan için projeler geliştiriyorlar

Deniz Harp Okulu Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Gürkan Ayan, okulda temel mühendislik eğitimlerinin yanı sıra yoğun şekilde yabancı dil eğitimi aldıklarını, İngilizcenin yanında Rusça, Çince ve Yunanca eğitiminin de verildiğini söyledi.

Mezuniyetin ardından donanmanın çeşitli gemilerinde görev almak üzere hazırlandıklarını belirten Ayan, fırkateyn, korvet, mayın avlama gemileri ve TCG Anadolu gibi platformlarda görev yapabilecek şekilde eğitim aldıklarını ifade etti.

Deniz Harp Okulu'nda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tolga Yarkın Usta, okul bünyesindeki makine teknolojileri kulübü altında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Usta, "Takımımız tamamen öğrencilerden oluşmakta ve çeşitli alanlarda projeler geliştirmekte. Bunlardan başlıcaları otonom sistemler, nükleer teknolojiler, model uydu sistemleri olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmekteyiz." dedi.

Eğitimlerin ardından gemilerde görev yapacaklarını ifade eden Usta, teorik bilgilerin sahadaki uygulamalarını doğrudan deneyimleyerek eksiklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapabileceklerini kaydetti.

Usta, Mavi Vatan'a yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Mezuniyetten sonra ülkeme dönüp Deniz Kuvvetleri'ne katkı sağlayacağım"

Gambiya Cumhuriyeti'nden misafir öğrenci olarak gelen 4. sınıf öğrencisi Saıkou Daffeh, 5 yıl önce hazırlık eğitimi almaya başladığını, ardından Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü tercih ettiğini söyledi.

Daffeh, 2 ay sonra mezun olacağını belirterek, "Mezun olduktan sonra ülkeme dönüp orada Deniz Kuvvetleri'ne büyük bir katkı sağlayacağım." dedi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelerek eğitim almayı düşünen öğrencilere Deniz Harp Okulunu tavsiye ettiğini belirten Daffeh, okulda aldıkları köprüüstü simülatörü ve açık deniz eğitimlerinin subaylık açısından önemli katkılar sağladığını söyledi.

Türkiye'ye geldiğinde kimseyi tanımadığını aktaran Daffeh, öğrencilerin kendisine kardeş gibi davrandığını ve eğitim sürecinde her konuda destek olduklarını ifade etti.