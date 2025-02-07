Dolar
35.98
Euro
37.35
Altın
2,866.06
ETH/USDT
2,750.00
BTC/USDT
97,375.00
BIST 100
9,856.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camisi’nde cuma namazı kılınıyor.
logo
Gündem

Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi:

Deniz biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, Marmara'da yeniden ortaya çıkan müsilajın, karasal baskı, denizlerdeki kirlilik ve iklim değişikliğine bağlı artık kıyılarda daha çok görüleceği uyarısında bulundu.

Halil Fidan  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi: Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İzmir

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Taşkın, yaptığı açıklamada, 2021 yılında Marmara Denizi ve Kuzey Ege kıyılarında görülen müsilajın ekosistemi ciddi şekilde etkilediğini hatırlattı.

Bundan sonraki yıllarda o bölgede pek müsilaj olayı görülmediğini dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Ancak son dönemde Saros Körfezi ve Çanakkale Boğazı'ndaki incelemelerde hem yüzeyde hem de su altında yoğun müsilaj oluşumuna rastlandığını görüyoruz. Karasal baskı, denizlerde oluşan kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda müsilaj olayı artık kıyılarda daha çok görülecektir. 2021 yılında Marmara Denizi'nin genelini etkileyecek bir müsilaj üretme potansiyelini gördük. Maalesef kıyılarımızda yoğun kirlilik baskısı var ve bu özellikle kıyı kentlerin evsel-endüstriyel deşarj suları, iç bölgelerden gelen nehirlerin taşıdığı atıklarla kıyı yapısının bozulması sonucunda oluyor."

Prof. Dr. Taşkın, kirlilik ve taşınan sedimentle denizlerde fırsatçı türlerde de artış gözlendiğini vurguladı.

Müsilaj tabakasının yüzey suyunda toplandıktan sonra zamanla dibe çökerek hassas olan deniz çayırları gibi deniz mercanlarının da üzerini kapladığına işaret eden Taşkın, "Marmara Denizi'nde olduğu gibi Kuzey Ege kıyılarında görülen müsilajın kaynağını, küresel ısınmaya bağlı deniz yüzey suyu sıcaklığındaki artış, kirlilik ve fırsatçı türlerin artış göstermesi ve bu türlerin bakteriyel bozunması olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız
İstanbul Valisi Gül: Ocak ayında 86 bin 274 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü
Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi:
Bursa-İstanbul deniz otobüsü ile Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Benzer haberler

Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi:

Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi:

Marmara Denizi'nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor

Beşiktaş'ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu

Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı

Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı
Müsilaj deniz çayırı ve pinaları olumsuz etkiliyor

Müsilaj deniz çayırı ve pinaları olumsuz etkiliyor
İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet