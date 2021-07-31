Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı

TÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, "İnsanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Piknikte kullandığınız malzemeler sizin şahsi malzemeniz. O çöpleri olduğu yerde bırakamazsınız." dedi.

Gökhan Zobar   | 31.07.2021
Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı

Edirne

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin debisi, sıcak havaya bağlı buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle düşerken, nehir yatağına atılan ve dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Debinin azalmasıyla oluşan kum adacıklarının üzerinde görünür hale gelen plastik ve cam atıklar tepkiye neden oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, AA muhabirine, doğaya ve su kaynaklarına atılan çöplerin ekosistemi bozarak canlıların ölümlerine neden olabildiğini söyledi.

Kuraklığın etkisiyle suların çekildiği yerlerdeki kirliliğin açıkça gözlendiğini belirten Elipek, "Burada Meriç Nehri'ndeki suların çekilmesiyle pek çok materyali ve çöpü dip kısımlara batmış olarak görmemiz mümkün. İnsanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Piknikte kullandığınız malzemeler sizin şahsi malzemeniz. O çöpleri olduğu yerde bırakamazsınız." dedi.

Elipek, doğanın ve çevrenin korunması için herkesin üzerine düşeni yapması ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.

"Çöpler ekosisteme zarar veriyor"

Mesire alanı ve nehir kenarlarına pikniğe giden vatandaşlara çöplerini doğaya bırakmamaları çağrısında bulunan Elipek, şunları kaydetti:

"Kişisel olarak kullandığınız eşyanızı, örneğin cep telefonunuzu nasıl ki bir piknik alanına ya da gezdiğiniz herhangi bir yere götürdüğünüzde unutmayıp, yanınıza alıyorsanız, beraberinizde götürdüğünüz pet şişelerinizi ya da çöplerinizi de yanınıza almanız gerekiyor. Çünkü artık onlar sizin sorumluluğunuzda oluyor. Onları alıp uygun şekilde depolama alanlarına götürmeniz gerekli. Çöp konteynerleri ya da ayrıştırma kutularına bırakmalısınız. İnsanlar nasıl olsa birileri bunu temizler düşüncesiyle bu materyalleri doğaya gelişigüzel bıraktıklarında bunlar bir şekilde ekosisteme, sularımıza giriyorlar."

Su kaynaklarının ve çevrenin çöplük olmadığını, buralara atılan çöplerin ciddi kirlilik sorunlarına yol açtığına dikkati çeken Elipek, ekolojik dengenin korunması gerektiğini aktardı.

Prof. Dr. Elipek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su kendi kendini temizleme özelliğine sahip ama onun içerisine parçalayamayacağı materyalleri atarsanız burada kirlilik olur. Plastikler, atık piller ve inorganik maddeler gibi materyaller sorun oluşturur. Nehirler ve göllerde bunlar parçalanmayacaklar, ekosistemde canlıların besini gibi görev yapacaklar ve onların bir takım metobolik aktivitelerini de zarara uğratacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınının kontrolü zorlaşıyor
Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti
Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamına alındı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

Benzer haberler

Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı

Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı