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DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlularından Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı.

Halil Demir   | 11.02.2022
DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İstanbul

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

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