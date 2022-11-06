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Datça açıklarında hortum oluştu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ali Rıza Akkır, Sebiha Arslan   | 06.11.2022
Datça açıklarında hortum oluştu

Muğla

Datça Limanı açıklarında çıkan hortum, bir süre sonra karaya doğru ilerledi.

Burgaz mevkisine kadar gelen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Sahil kesiminde bulunan bazı vatandaşlar, kısa süreli heyecan ve paniğe neden olan hortumu cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Hortumun ardından ilçede sağanak etkili olmaya başladı. ​​​​​​​

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