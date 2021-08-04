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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.08.2021
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 48,17 kilometre olarak ölçüldü.

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