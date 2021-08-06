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Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin   | 06.08.2021
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem  saat 12.16'da ve 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 53,93 kilometre olarak ölçüldü.

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