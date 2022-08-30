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Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı.

Harun Nacar   | 30.08.2022
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Bitlis

Doğu Deniz Derneği üyesi 12 dalgıç, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Gösteriyi izleyen Kaymakam İsmail Demir, bu yıl açtıkları Su Sporları ve Dalgıç Okulunda eğitim alan dalgıçların, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Demir, "Zaferin 100. yılı dolayısıyla Adilcevaz'daki dalgıçlarımız Van Gölü kıyısında şanlı bayrağımızı suyun altına indirdiler. Bayrağımız her yerde dalgalanmaya devam edecek." dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise Türk bayrağının her zaman ve her yerde dalgalanacağını aktardı.

Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bugün bizi yalnız bırakmayan kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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