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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı. Sivil iradeyi ve demokratik değerleri yok sayan her tür gayr-ı meşru teşebbüs, karşısında yine bu net duruşu bulacaktır."

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