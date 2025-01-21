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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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