Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Formula 1 paylaşımı

Utku Şimşek
24 Nisan 2026•Güncelleme: 24 Nisan 2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye GP Tanıtım Programı'nda müjdesini verdiği efsane Formula 1, evine geri dönüyor. İstanbul'un eşsiz kültürel dokusu, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Hayırlı olsun."
Paylaşımda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klip de yer aldı.