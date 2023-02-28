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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 28 Şubat paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin sadece demokrasiye değil, Türkiye'nin tarihi ve medeniyetine de sürülen kara bir leke olduğunu bildirdi.

Harun Kutbe   | 28.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 28 Şubat paylaşımı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin yıl sürecek dediler, milletin iradesini hesaba katmadılar. 28 Şubat, sadece demokrasiye değil, tarihimiz ve medeniyetimize de sürülen kara bir lekedir. Darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir daha tekrarlanmaması için de asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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