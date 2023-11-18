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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarımla ilgili düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, "154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Sahası ve İlave Yol Güzergahı Projesi" kapsamındaki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bazı doğal gaz boru hattı ve hot-tap noktası projelerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye ile Fatih Mahalleleri sınırları içerisindeki bazı taşınmazların da acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Adana Yumurtalık Ceyhan Sanayi Alanı olarak belirlenen alanın da sınırları gösterildi. Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları değiştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı olarak belirlenen alanın sınırları ve koordinatları gösterildi.

Tarım alanında, Çanakkale, Balıkesir ve Kastamonu'nun bazı noktalarında arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine tahsis edilen sermayenin 200 milyon liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı satış ve imar değişikliklerine ilişkin kararlarına da onay verildi.

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