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Gündem

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Hamdi Çelikbaş   | 19.08.2021
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Rize'nin merkez ilçeye bağlı Muradiye beldesi ile Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi ve Yenipazar mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, bölgede meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Nemrut Kalderası kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgenin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bölge de Cumhurbaşkanı kararıyla "Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak belirlendi.



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