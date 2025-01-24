Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.