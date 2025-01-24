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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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