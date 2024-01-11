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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Kaan Bozdoğan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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