Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/L37yoTC5oY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 11, 2024