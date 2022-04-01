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Gündem, Ramazan 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 01.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.

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