Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,897.80
BTC/USDT
69,283.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig’in 29. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Ülke genelindeki camilerde ilk teravih namazı kılındı
Fatih Belediye Başkanı Turan yeni dönem projelerini tanıttı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı
Bakan Uraloğlu: Türkiye genelinde şehir içi raylı sistem hattının 407 kilometresini biz inşa ettik

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim son seçimim ama netice bir emanetin devri olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'a geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'a geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet