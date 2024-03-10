Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.