Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Milletimizin ve İslam âleminin, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir’ini tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 5, 2024
Rabbimden bizleri daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum. pic.twitter.com/Fl4WWroPYv